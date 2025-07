Un phénomène au PSG, le mercato est relancé !

Depuis le début du mercato estival, le PSG n'a recruté qu'un seul joueur : Renato Marin. Pour la suite de son recrutement, le club de la capitale a pris une décision forte. En effet, Luis Campos ne devrait pas offrir de nouveau milieu de terrain à Luis Enrique, et ce, pour permettre à Senny Mayulu de parfaire sa progression.

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l 'AS Rome , Renato Marin a rejoint le PSG librement et gratuitement. En effet, le club de la capitale a annoncé le transfert à 0€ du gardien de 19 ans le 17 juillet. Pour la suite du mercato, le PSG a pris une décision forte concernant son entrejeu. Un choix qui devrait plaire à Senny Mayulu .

Le PSG veut laisser de l'espace à Mayulu

Selon les informations de L'Equipe, le recrutement d'un milieu de terrain n'est pas une priorité pour le PSG. Comme l'a affirmé le média français, le club de la capitale compte laisser de l'espace à Senny Mayulu dans ce secteur de jeu, et ce, pour qu'il puisse s'exprimer. Agé 19 ans, le crack du PSG a de plus en plus de temps de jeu sous la houlette de Luis Enrique, enchainant les performances XXL.