Mercato - Donnarumma : Coup de tonnerre au PSG ?

Si le PSG a remporté la Ligue des Champions, il le doit en grande partie à Gianluigi Donnarumma. Longtemps critiqué, le gardien parisien a fait taire ses détracteurs avec des performances XXL. L’Italien a ainsi été décisif, mais voilà que son avenir à Paris est aujourd’hui loin d’être assuré. En effet, le dossier de sa prolongation n’a toujours pas été réglé ce qui pose forcément des questions. Faut-il alors s’attendre à un coup de tonnerre avec Donnarumma ?

Arrivé au PSG en 2021 en provenance du Milan AC, Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2026. L’Italien est ainsi rentré dans la dernière de son bail et depuis quelques semaines maintenant, la question de son avenir se pose grandement. Prolongera ? Ne prolongera pas avec le club de la capitale ? Le sujet du renouvellement de Donnarumma est sur la table depuis un moment, mais pour le moment, les deux parties n’ont toujours pas réussi à trouver un accord. De quoi laisser par conséquent la porte ouverte à un possible départ du gardien du PSG cet été, lui qui serait notamment courtisé par Manchester City ?

Le cas de Gianluigi Donnarumma est donc l’un des dossiers chauds du moment au PSG . Si l’Italien a réalisé une fin de saison XXL en Ligue des Champions, il ne faut pas oublier qu’il a longtemps été critiqué, notamment pour ses différentes boulettes. Cela pourrait donc jouer dans l’envie du PSG de recruter possible un nouveau gardien. Il a notamment été question d’un intérêt pour Lucas Chevalier ( LOSC ). Mais derrière Donnarumma , le PSG est également bien équipé avec Matvey Safonov et Arnau Tenas .

Un gardien arrive au PSG avec des ambitions !

Et depuis quelques jours, il faut rajouter un nouveau gardien dans l’équation au PSG : Renato Marin. Arrivé libre de l’AS Rome, il pourrait donc venir redistribuer les cartes au sein de l’effectif de Luis Enrique. D’ailleurs, Marin est arrivé à Paris avec certaines ambitions, comme il avait pu le faire savoir : « Je vais tout donner. Ce que je veux, c’est donner le maximum, travailler dur et progresser. Le club est ambitieux, alors il faut que je le sois aussi. Ce qui compte, c’est le collectif, mais il faut beaucoup travailler pour qu’il soit efficace ».

Alors, que faut-il faire avec Gianluigi Donnarumma au PSG ?