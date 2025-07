95M€ : Le jackpot sans rien faire pour le PSG !

Il y a quelques années, le PSG avait décidé de miser sur Hugo Ekitike, qui avait montré de belles promesses au Stade de Reims. Malheureusement, le Français n’avait jamais réussi à s’imposer et il a donc rejoint Francfort. En Allemagne, le buteur s’est révélé et il devrait même être transféré à Liverpool contre 95M€. Une bonne nouvelle pour Paris qui avait négocié un pourcentage sur une éventuelle plus-value.

Être titulaire au PSG est loin d’être facile, surtout si vos principaux concurrents dans le vestiaire se nomment Kylian Mbappé , Neymar et Lionel Messi . Il y a quelques années, c’est la situation dans laquelle se trouvait Hugo Ekitike à Paris , lui qui était alors un jeune espoir arrivé en provenance du Stade de Reims . Barré par la concurrence de ces stars, le buteur n’a jamais réellement pu s’imposer et il a donc rapidement fait ses valises direction Francfort .

Ekitike, la révélation en Allemagne

Si au PSG l’aventure s’est donc mal passée pour Hugo Ekitike, ce fut tout l’inverse à Francfort. En Allemagne, le Français a retrouvé du temps de jeu et surtout l'efficacité devant le but. La saison dernière, il a trouvé le chemin des filets à 22 reprises, tout en délivrant 12 passes décisives. Un changement majeur, qui a forcément attiré l'œil des plus grands.