Mercato - PSG : Feu vert pour ce gros transfert !

À la recherche d’un attaquant polyvalent, le PSG aurait coché le nom de Rodrygo, d’après le journaliste Florian Plettenberg. Le club de la capitale pourrait donc passer à l’action, d’autant plus que le Bayern Munich, qui serait cité comme étant intéressé par le Brésilien, ne serait finalement pas sur le dossier, ce qui laisserait le champ libre à Luis Campos.

Le Bayern Munich ne pense pas à Rodrygo

Forcément, l’opportunité de mettre la main sur un joueur du talent de Rodrygo ne met pas que le PSG en alerte. Toutefois, à en croire le journaliste Christian Falk qui s’est exprimé pour CaughtOffside, le Bayern Munich ne serait pour le moment pas sur le dossier, ce qui laisse le champ libre à Paris. « Max Eberl est sous pression pour obtenir des résultats lors du mercato. Ensuite, les dirigeants se réuniront pour débattre de la réussite ou non du mercato pour le FC Bayern. Le Bayern est donc vraiment sûr de signer Luis Diaz, mais il était également vraiment sûr d'obtenir Florian Wirtz. Une nouvelle déception de cette ampleur pour une cible de premier plan serait donc catastrophique et augmenterait considérablement la pression sur Eberl. S'ils ne parviennent pas à signer Diaz, ils auront besoin d'un très grand nom pour regagner le soutien des médias et des supporters et faire l'éloge de leurs efforts pendant le mercato. À ce stade, un nom comme Rodrygo serait utile. Mais pour l'instant, il ne figure toujours pas sur la liste des cibles du Bayern Munich. Ce n'est que le souhait des fans. »