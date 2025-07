Transfert à 0€ : Le Real Madrid va refaire le coup avec un pote de Mbappé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désireux de continuer à renforcer sa défense centrale, le Real Madrid aurait ciblé deux coéquipiers de Kylian Mbappé en équipe de France, William Saliba et Ibrahima Konaté. En ce qui concerne ce dernier, il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Liverpool et comme l’a fait Trent Alexander-Arnold, pourrait rejoindre la Casa Blanca à l’issue de son bail.

Comme indiqué par Marca, le Real Madrid a lancé « l’opération central », avec pour objectif de continuer à renforcer l’axe de sa défense, malgré le recrutement de Dean Huijsen. En ce sens, Kylian Mbappé pourrait voir un Français le rejoindre dans la capitale espagnole, puisque William Saliba (24 ans) et Ibrahima Konaté (26 ans) seraient les deux favoris de la direction madrilène.

Konaté, une prolongation qui se fait attendre Le premier a encore deux ans de contrat à Arsenal, qui lui a déjà proposé une prolongation, comme indiqué par Le 10 Sport. Le second quant à lui est entré dans la dernière année de son bail à Liverpool et n’a toujours pas prolongé avec le champion d’Angleterre.