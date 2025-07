Transfert au Paris FC, la guerre est enclenchée !

Promu en Ligue 1, le Paris FC a de grosses ambitions pour ce mercato estival afin de se maintenir et pourquoi pas jouer la première partie de tableau. Après avoir recruté Moises Simon, la formation parisienne s’est attaquée à Benjamin André. Et décidé à rejoindre le PFC, le milieu du LOSC est visiblement parti au bras de fer avec les Dogues.

Cela fait maintenant un moment qu’il est question d’un possible transfert de Benjamin André du côté du Paris FC. Le fait est que pour le moment, le milieu de terrain est toujours du côté du LOSC, où on rechigne grandement à le laisser partir. Mais voilà qu’André est lui déterminé à rejoindre le PFC et c’est ainsi que la relation serait en train de se tendre entre le joueur et les Dogues.