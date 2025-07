Mercato - Paris FC : Le «petit message» envoyé par Hakimi !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, le Paris FC jouera en Ligue 1. Une montée qui permettra notamment à Maxime Lopez de retrouver l’OM. Parti du club phocéen en 2020, d’abord en prêt à Sassuolo, le milieu de terrain a signé avec le PFC à l’été 2024. Et c’est d’ailleurs à cette occasion que Lopez a reçu un message d’un certain Achraf Hakimi, latéral droit du PSG.

Après s’être exilé en Italie, évoluant d’abord pour Sassuolo puis pour la Fiorentina , Maxime Lopez a décidé de faire son grand retour en France. L’été dernier, le milieu de terrain formé à l’ OM a retrouvé l’Hexagone et c’est ainsi que le Marseillais a posé ses valises… à Paris . Maxime Lopez a rejoint son frère, Julien Lopez , du côté du Paris FC , alors en Ligue 2. Une signature qui a forcément suscité beaucoup de réactions et le joueur du PFC a d’ailleurs fait une révélation sur celle d’ Achraf Hakimi.

« Achraf, je le connais depuis que j’ai 15 ans »

Présentant un maillot d’Achraf Hakimi, alors à l’Inter Milan, de sa collection pour Sacha Nabet sur Youtube, Maxime Lopez s’est confié sur sa relation avec le latéral du PSG. « Achraf, pour moi c’est le meilleur latéral droit du monde. Achraf, je le connais depuis que j’ai 15 ans. Quand il était au centre de formation du Real Madrid, je suis très bon ami de Luca Zidane, on s’est connu en jeunes en tournoi. On se croisait en tournoi avec Luca et ils sont de la même génération les deux », a d’abord expliqué le joueur du Paris FC.