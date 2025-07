Transfert annulé : L'OM balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président de l'OM, Pablo Longoria offrait les rênes de la section sportive du club à Medhi Benatia à l'approche de la mi-saison 2023/2024. L'occasion pour le dirigeant marocain d'apprendre à connaître Luis Henrique et d'entamer les mouvements pour le blinder le plus rapidement possible.

Le 30 novembre 2023, Medhi Benatia débarquait à l'OM en tant que conseiller sportif. Dans la foulée de sa nomination, à quelques semaines près, Luis Henrique revenait de son prêt de 18 mois à Botafogo. Rapidement, le Brésilien a été un sujet de discussion pour le dirigeant marocain du club phocéen.

«J'ai donc voulu le rencontrer, lui et ses agents» « Luis a une belle histoire. C'est un joueur en qui Pablo Longoria a toujours cru. Quand je suis arrivé en novembre, il revenait de Botafogo. J'ai demandé à Pablo ce qu'il voulait faire de lui, et il m'a dit qu'il l'avait toujours apprécié, surtout sa mentalité. J'ai donc voulu le rencontrer, lui et ses agents ». a confié Medhi Benatia dans la série « Sans jamais rien lâcher » diffusée sur YouTube.