Un problème «brutal» annoncé à l'OM !

Auteur d’une superbe première saison à l’OM, Mason Greenwood a prouvé qu’il conservait tout son talent. Considéré comme l’une des plus grandes promesses du football mondial avant ses affaires de violences conjugales, l’Anglais de 23 ans recommence à briller sportivement. Mais pour Walid Acherchour, l’attitude parfois nonchalante de ce dernier pose quelque peu problème.

De quoi sera fait l’avenir de Mason Greenwood à l’OM ? Âgé de 23 ans, l’ancien prodige de Manchester United prouve qu’il n’a en rien perdu de son immense talent. Auteur de 22 buts la saison dernière sous les couleurs phocéennes, l’Anglais s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, malgré une pointe d’irrégularité sur la saison. Toujours à l’OM , Greenwood peut-il encore passer un cap et devenir cette véritable star tant attendue dans la Cité Phocéenne ? Walid Acherchour y croit.

« Cette année, il doit mettre tout le monde d'accord sportivement. Je ne parle pas de ce qui s'est passé autour de lui. Sa saison a fait débat, on avait pas le même Mason Greenwood contre les gros clubs. C'est l'année où il doit répondre à toutes ces questions parce qu'il a la Ligue des champions », a ainsi lâché l’éditorialiste au micro de l’After Foot ce dimanche soir. Si sur le terrain, Mason Greenwood ne laisse pas de place au doute, dans son attitude parfois nonchalante en revanche, la question se pose.

« On a du mal à s'attacher à un joueur comme ça »

« L'attitude de Greenwood ? Je regarde les épisodes de la série de l'Olympique de Marseille sur YouTube, on ressent Greenwood comme on l'a vu à la télé la saison dernière. Très froid, cynique. On a du mal à s'attacher à un joueur comme ça même sur le terrain parce qu'il est capable d'être brutal, mais il a une personnalité nonchalante, introvertie », conclut ainsi Walid Acherchour.