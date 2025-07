Transfert annulé : Il réalise son rêve loin de l'OM !

A la recherche d’un joueur pour compléter l’attaque aux côtés de Mason Greenwood et Amine Gouri, l’Olympique de Marseille multiplié les pistes depuis le début du mercato. Ainsi, Noa Lang a semblé être pendant un moment la priorité du club phocéen, mais s’il a bien quitté le PSV Eindhoven le Néerlandais a finalement signé pour le Napoli.

Si la défense est le principal chantier de l’été, à Marseille on souhaite également renforcer les autres secteurs de jeu. C’est notamment le cas pour l’attaque, où personne ne s’est vraiment affirmé la saison dernière aux côtés d’Amine Gouiri et de Mason Greenwood. Et il faudra absolument régler ce problème en ce mercato, surtout avec la Ligue des Champions qui va alourdir la saison de l’OM.