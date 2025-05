Transfert à l’OM, une signature pas comme les autres !

La rédaction

Figure emblématique de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin a marqué l’histoire du club entre 1986 et 1992. Présent au Vélodrome pour le Match des Légendes, il a partagé une anecdote forte sur sa signature à l’OM, un club qu’il considère comme une religion. Entre passion populaire et exigence unique, Papin raconte ce qui a forgé sa légende.

Véritable légende de l’OM, Jean-Pierre Papin a porté les couleurs du club de 1986 à 1992. Une période durant laquelle l’attaquant français a enchaîné les titres : quatre fois champion de France (1989, 1990, 1991, 1992) et vainqueur de la Coupe de France en 1989. L’ancien buteur a également remporté le Ballon d’Or en 1991, scellant ainsi sa légende avec le club. Désormais entraîneur de la réserve de l’OM, il a évité à cette dernière la relégation.

«L'OM, c'est une religion»

Interrogé au micro de RTL à propos du contexte marseillais, Jean-Pierre Papin a évoqué ses souvenirs de joueur : «L'OM, c'est une religion. On chante l'OM, on prie l'OM. L'OM, c'est particulier. À Marseille, la ville bat pour l’OM. (…) Quand on signe à l'Olympique de Marseille, il faut savoir certaines choses. Ses supporters sont tellement passionnés, ce sont des gens qui connaissent le football, qui ont eu la chance d'avoir des équipes extraordinaires avant, tu ne peux pas leur mentir. Ou tu joues de la manière dont ils veulent que tu joues ou ça devient difficile. Quand j'ai compris ça, j'ai changé pas mal de choses et je suis devenu ce qu'ils attendaient.»

Papin au Vélodrome

Jean-Pierre Papin était présent ce vendredi au Stade Vélodrome. L’enceinte marseillaise accueillait une rencontre de gala réunissant de nombreuses figures emblématiques du club. Ce Match des Légendes, organisé pour célébrer les 125 ans de l’OM, a attiré plus de 30 000 spectateurs dans les tribunes.