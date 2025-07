Transfert à l’OM : Le clash est confirmé !

Les relations entre l’Olympique de Marseille et la Juventus semblaient excellentes, surtout avec deux anciens de la maison comme Medhi Benatia ou encore Pablo Longoria. Pourtant, le dossier Timothy Weah montre l’inverse, puisque les deux clubs n’arrivent pas à se mettre d’accord pour son transfert et un gros bras de fer semble s’être installé.

A quelques semaines du début officiel de la saison de Ligue 1, à Marseille on continue à faire son mercato. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang semble être imminent, tandis que du côté des Pays-Bas on annonce un accord total pour le transfert d’ Igor Paixão , du Feyenoord Rotterdam . Mais un point noir pourrait bien venir gâcher les plans des dirigeants de l’ OM ...

Le feuilleton Weah

Voilà plusieurs semaines déjà que les négociations autour de Timothy Weah semblent trainer en longueur. Selon certains ce serait la faute du nouveau montant de 22M€ réclamé par la Juventus, tandis que d’autres expliquent que c’est plutôt l’agent du joueur qui bloquerait tout, en réclamant des commissions particulièrement importantes. En tout cas, plus le temps passe et plus son arrivée à l’OM semble se compliquer.