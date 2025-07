Transfert à l'OM : La revanche de Roberto De Zerbi !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, l'heure du retour de la star a sonné. Pierre-Emerick Aubameyang revient un an après son départ pour l'Arabie saoudite. Une fin de collaboration que Roberto De Zerbi ne souhaitait pas entre le club phocéen et l'attaquant de 36 ans à son arrivée. Mais afin de l'avoir sous ses ordres, il y aurait mis du sien.

30 buts en 51 matchs. Voici le bilan de la seule et unique saison de Pierre - Emerick Aubameyang à l 'OM en 2023/2024. De quoi le faire entrer dans la légende à la Didier Drogba . Cependant, contrairement à l'ancien attaquant star de Chelsea , Aubameyang va effectuer son retour dans la cité phocéenne cet été, un an seulement après l'avoir quitté pour le pont d'or financier que lui proposait Al - Qadsiah en Arabie saoudite .

«Je ne voulais pas qu’il parte»

Cette semaine, le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang a été résilié d'un commun accord avec Al-Qadsiah. De quoi permettre à Roberto De Zerbi de pouvoir rapatrier un joueur à l'OM qu'il n'avait pas voulu voir partir dans un premier temps au moment de sa nomination au poste de coach de l'Olympique de Marseille le 29 juin 2024 comme révélé à L'Equipe en août dernier.

« Je ne voulais pas qu’il parte. Mais j’ai accepté sa décision quand j’ai compris sa volonté. Je ne fais pas attention à l’âge d’un joueur, je regarde plutôt s’il a du caractère, s’il est bon ou pas. Il y a des jeunes qui ont du caractère et des plus vieux qui sont bons, mais qui ont peur. À Brighton, j’avais Adam Lallana et James Milner qui avaient presque mon âge, et ils étaient des exemples en tant que professionnels ».