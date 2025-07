PSG : Le Real Madrid a tranché pour ce transfert à 1 milliard d'euros !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo pourrait quitter le Real Madrid lors de ce mercato estival. Alerté par la situation de l'international brésilien, le PSG serait en embuscade pour boucler sa signature. De son côté, le Real Madrid ne compterait pas lâcher Rodrygo, à moins qu'il ne demande à partir.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un an. Depuis l'arrivée du Français à la Maison-Blanche, Rodrygo a vu son temps de jeu diminuer considérablement au fil des mois. Et aujourd'hui, le Brésilien semble être le dernier choix de Xabi Alonso en attaque.