OM : Transfert imminent, un accord est annoncé !

Après avoir déjà bouclé plusieurs coups en ce mercato estival, l’Olympique de Marseille semble être sur le point de boucler un nouveau coup à l’étranger. La presse italienne annonce en effet un accord imminent avec la Juventus pour le prêt de Timothy Weah, dont l’option d’achat devrait tourner autour de 15M€.

Si Amir Murillo a réalisé des belles prestations cette saison, à Marseille on aimerait renforcer le poste de latéral droit. Et la solution devrait venir d’Italie, puisque l’OM serait sur les traces de Timothy Weah, ancien du PSG et du LOSC qui évolue actuellement à la Juventus.