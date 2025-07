Mercato - OM : Le salaire d'Aubameyang est révélé

Amadou Diawara

Après sa pige en Arabie Saoudite, du côté d'Al Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang va faire son retour à l'OM. En effet, l'attaquant de 36 ans serait sur le point de parapher un nouveau bail de deux saisons à Marseille. Un contrat à hauteur de 350 000€ par mois, soit 4,2M€ annuels. Pour rappel, Pierre-Emerick Aubameyang percevait environ 600 000€ mensuels, soit 7,2M€ par an lors de son premier passage à l'OM.

Transféré librement et gratuitement à l'OM le 10 aout 2022, Alexis Sanchez a fait son retour à l'Inter une année plus tard. Pour combler le vide laissé par la star chilienne de 36 ans à Marseille, l'OM s'est jeté sur Pierre-Emerick Aubameyang. Ayant résilié son contrat avec Chelsea, l'international gabonais s'est engagé pour 0€ avec le club phocéen, et ce, le 21 juillet 2023. Mais comme Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang n'a joué qu'une seule saison au Vélodrome.

OM : Le retour d'Aubameyang est acté Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang s'est exilé en Arabie Saoudite, s'engageant en faveur d'Al Qadsiah. Grâce à ce transfert, l'OM de Pablo Longoria a encaissé 9M€ environ. Et aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang serait sur le point de revenir à Marseille librement et gratuitement. Le Gabonais n'étant plus lié à Al Qadsiah. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, confirmées par L'Equipe, Pierre-Emerick Aubameyang aurait repoussé l'offre d'Al-Ettifaq pour retrouver l'OM. L'attaquant de 36 ans devrait donc parapher un nouveau bail de deux saisons, soit jusqu'en 2027, sur la Canebière dans les prochaines heures.