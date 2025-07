Transfert à l'OM : La moquerie qui fait parler

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Passé par le centre de formation du PSG, Timothy Weah semble être plus proche que jamais de s'engager en faveur de l'ennemi : l'OM. Les deux parties seraient tombées d'accord sur les bases de son futur contrat. L'occasion pour un média couvrant l'actualité du Paris Saint-Germain de sortir un vieux dossier de Weah lorsqu'il toisait l'Olympique de Marseille.

«Marseille. Allez Salzbourg, on est ensemble !»

Néanmoins, cette volonté de fer de signer à l'OM n'a pas toujours animée l'international américain. Pendant son séjour au PSG, et plus précisément en 2018, Timothy Weah s'était moqué de l'Olympique de Marseille sur ses réseaux sociaux lorsque les joueurs marseillais avaient concédé un but face au RB Salzbourg en Ligue Europa par le biais d'une Story Snapchat. « Marseille (ndlr smileys mort de rire pour se moquer). Allez Salzbourg, on est ensemble ! ». Des médias spécialisés sur l'actualité du PSG, à l'instar de Media Parisien, ont déterré cette Story ce dimanche, moment où le feuilleton Weah semblerait entrer dans le vif du sujet.