Transfert à 75M€ : Luis Enrique plombe encore le mercato du PSG ?

Devant d’abord se séparer de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar pour espérer recruter, le PSG envisagerait par la suite de faire venir un nouveau buteur. Qui pourrait alors débarquer à Paris ? Le feuilleton Victor Osimhen a dernièrement été relancé. Toutefois, comme durant l’été, ça s’annoncerait compliqué, notamment à cause de Luis Enrique.

En janvier, le PSG espérerait faire venir deux nouveaux joueurs offensifs après avoir fait partir Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Ce sont ensuite un buteur et un ailier qui seraient ainsi espérés par le club de la capitale afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique pour la seconde partie de saison. Malgré le retour de Gonçalo Ramos, un numéro 9 pourrait donc arriver à Paris. A voir maintenant qui sera l’heureux élu.

« On sait quel est le problème »

Au PSG, on n’aurait notamment pas oublié Victor Osimhen, actuellement prêté par Naples à Galatasaray et qui disposerait d’une clause libératoire à 75M€. Mais après avoir refusé le Nigérian durant l’été, Luis Enrique pourrait à nouveau compliquer les choses. Sur Twitch, Arthur Perrot, journaliste RMC, a expliqué : « Le dossier Osimhen a été relancé, il y a eu des discussions avec la direction du club. Mais on sait quel est le problème. Une partie de la direction le veut et le côté staff et entraîneur qui ne veut pas de cette piste là. On nous a pas menti au PSG que maintenant, c’était Luis Enrique qui avait les pleins pouvoirs ».

« C’est compliqué »

« Pour l’instant, c’est compliqué. Encore plus compliqué vu qu’il est prêté ? Oui, c’est ce qui rajoute de la complexité à ce dossier. Après, Galatasaray est ultra actif sur ce mercato et Paris se dit peut-être qu’avec ce contexte du côté de la Turquie, peut-être qu’ils peuvent être ouverts à des discussions », a-t-il ajouté sur ce dossier Victor Osimhen.