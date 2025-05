Transfert à 70M€ : Le PSG va recruter une future star mondiale ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très attentif au marché des jeunes talents, notamment du marché portugais, le PSG ferait partie des cadors européens très intéressés par la venue de Rodrigo Mora. Le génie du FC Porto, qui vient de fêter ses 18 ans, dispose d’une clause libératoire de 70M€, et a été promis à un grand avenir par son propre entraîneur.

Le PSG va-t-il réaliser des folies sur ce mercato estival ? Avec un possible sacre en Ligue des Champions, Luis Enrique a pu démontrer qu’il bénéficiait d’un effectif très solide. Néanmoins, le coach espagnol attend toujours des renforts, notamment l’arrivée de jeunes joueurs prometteurs afin de développer un projet à long terme du côté des Rouge et Bleu.

Le PSG a trouvé sa pépite au Portugal

Si l’avenir du conseiller sportif Luis Campos est toujours incertain, ce dernier pourrait se servir de sa proximité avec le marché portugais pour réaliser un très gros coup sur le mercato. En effet, depuis plusieurs mois, Rodrigo Mora affole le Portugal avec des prestations remarquées du côté du FC Porto. Le milieu offensif, qui a célébré son 18ème anniversaire la semaine dernière, dispose désormais d’une clause libératoire de 70M€, qui pourrait être déclenché par le PSG cet été. Selon plusieurs médias portugais, le club parisien est très intéressé par la venue de Rodrigo Mora, qui impressionne son entraîneur.

Rodrigo Mora, une future «idole» selon son coach

« Faire ce que fait Rodrigo et, en plus, avoir sa simplicité et son humilité… On sait tous à quoi ressemble cet environnement, à quel point il remplit l’ego quand tout va bien. Les joueurs doivent être très préparés à ce que la vie change du jour au lendemain et à ce qu’ils deviennent soudainement des idoles. Je suis sûr qu’un jour, il sera appelé en équipe nationale. Il doit savoir gérer tout ce qui va arriver, et je pense que ce qui ressort le plus chez Rodrigo, c’est son humilité, sa capacité à les gérer et à ne rien changer. Il est toujours prêt à s’entraîner, il écoute, il court. Je veux toujours qu’il soit sur le terrain », a ainsi récemment confié Martin Anselmi à propos de Rodrigo Mora.