Transfert à 65M€ : Le PSG prend une décision radicale pour un crack !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Willian Estevao fait aujourd’hui le bonheur de Chelsea. Excellent face au FC Barcelone, le Brésilien justifie déjà les millions d’euros investis par les Blues. Débarqué de Palmeiras, l’ailier pourrait coûter plus de 65M€ au total. Une somme importante que le PSG n’a pas voulu aligner pour faire signer Estevao.

Depuis quelques mois, le PSG a changé sa politique de recrutement, donnant désormais sa priorité aux jeunes talents. En ce sens, le club de la capitale avait coché le nom de Willian Estevao, qui faisait alors des merveilles au Brésil, sous le maillot de Palmeiras. Mais voilà qu’un transfert au PSG n'a pas pu se concrétiser. Ça aurait notamment bloqué au niveau financier…

Estevao trop cher pour le PSG ! Si Estevao a donc choisi Chelsea, il était courtisé par les plus grands clubs européens. Revenant sur ce dossier sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a notamment expliqué à propos du transfert avorté du crack brésilien au PSG : « Le club qui a vraiment essayé de signer Estevao était le PSG. Le PSG était en conversation avec lui. Mais le package complet avec Palmeiras était trop coûteux ».