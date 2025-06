Transfert à 60M€ : L’ultimatum envoyé au PSG

Alexis Brunet

Dernièrement, la situation d’Ibrahima Konaté suscite beaucoup de questions. Le Français n’a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool, qui arrive à échéance en juin 2026, et cela attire l’attention de nombreux clubs prestigieux comme le PSG. Les Reds voudraient donc y voir plus clair et ils ont fixé le prix du défenseur à 60M€ ainsi qu’un ultimatum.

De plus en plus, le PSG a fait du recrutement de joueurs français une stratégie. Ainsi, ces dernières saisons, le club de la capitale a recruté consécutivement Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou bien Désiré Doué. Mais ce n’est peut-être pas fini, puisqu’un autre protégé de Didier Deschamps intéresse Luis Campos.

Le PSG surveille Ibrahima Konaté Après Lucas Hernandez et dans une moindre mesure Presnel Kimpembe, le PSG viserait un autre défenseur central français. D’après Caught Offside, le club de la capitale penserait à Ibrahima Konaté pour renforcer le poste d’axial droit, et apporter un peu de concurrence à Marquinhos. Un dossier toutefois pas facile, car plusieurs autres formations seraient également sur le dossier, dont le Real Madrid.