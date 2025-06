Transfert à 45M€ : L’annonce qui fait mal au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps courtisé par le PSG, l'ailier argentin Franco Mastantuono a finalement opté pour un transfert au Real Madrid. Montant de l'opération : 45M€, et en attendant de rallier le club merengue en août, le jeune crack de River Plate âgé de 17 ans a justifié son choix porté vers le Real Madrid plutôt que le PSG.

Dans le cadre de son nouveau projet porté vers les jeunes à fort potentiel, le PSG a longtemps courtisé Franco Mastantuono (17 ans), jeune attaquant argentin de River Plate, qui disposait d'une clause libératoire à hauteur de 45M€. C'est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise sur ce profil, au terme d'un long feuilleton, et le PSG n'a pas réussi à se montrer assez convaincant aux yeux de Mastantuono.

« La façon dont Xabi Alonso m’a parlé a été incroyable » Interrogé par DAZN, Franco Mastantuono a justifié son choix porté vers le Real Madrid plutôt que le PSG : « Tous les joueurs du monde rêvent de jouer pour River et Madrid. Je veux laisser River au sommet parce qu’ils m’ont tout donné et je leur en suis très reconnaissant. J’ai la tête à River et j’essaie de gagner le tournoi (la Coupe du Monde des Clubs, ndlr). (…) La façon dont il (Xabi Alonso, ndlr) m’a parlé a été incroyable et je lui en suis très reconnaissant. Cette conversation a eu une grande influence, car le fait que l’entraîneur veuille de vous est une marque de confiance importante pour un joueur », indique le jeune attaquant argentin.