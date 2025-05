Transfert à 45M€ : Coup de froid pour le PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, ça s’est emballé à propos de l’envie du PSG de recruter Franco Mastantuono, crack de River Plate. Le club de la capitale serait disposé à lâcher les 45M€ de la clause libératoire de l’Argentin. Direction donc Paris pour Mastantuono ? Visiblement, on en serait encore loin.

Désormais, le PSG veut axer son recrutement sur la jeunesse, on a d'ailleurs pu le voir avec les arrivées de Doué ou Neves l'été dernier. En ce sens, le club de la capitale aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour s’offrir Franco Mastantuono . A 17 ans, le crack de River Plate est le nouveau prodige du football argentin. Interrogé par ce phénomène, le PSG serait disposé à lever sa clause libératoire de 45M€ cet été.

Rien de formel pour un transfert au PSG !

Le PSG pourrait donc aujourd’hui être le club le plus en avance pour recruter Franco Mastantuono. Toutefois, le prodige de River Plate serait encore très loin de s’engager avec le club de la capitale. C’est TNT Sports qui est venu jeter un froid sur l’arrivée du joueur de River Plate. En effet, selon le média argentin, il n’y aurait aujourd’hui rien de vraiment formel avec le PSG pour le transfert de Mastantuono. En revanche, la formation parisienne serait bel et bien celle qui a pris le plus de renseignements pour l’Argentin.