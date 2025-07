Transfert à 40M€ : Le PSG lui fait vivre un rêve !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain offrait à l’été 2022 les clés de la section sportive à Luis Campos. Le dirigeant portugais entamait le remodelage de l’effectif de l’équipe première avec le recrutement d’un compatriote : Vitinha. Une signature à 40M€ qui s’est avérée être une réussite pour toutes les parties. L’international portugais s’est enflammé sur les réseaux sociaux.

Il y a trois ans, plus précisément le 30 juin 2022, l’ère-Luis Campos était officiellement lancée au PSG avec une première recrue : Vitinha. Pour 40M€, le Paris Saint-Germain s’attachait les services du milieu de terrain du FC Porto. Depuis, l’international portugais est devenu la pierre angulaire de l’entrejeu du club de la capitale et du système de Luis Enrique.

Le PSG mise sur Vitinha, pari réussi ! Cette saison, Vitinha a été un élément incontournable des succès du Paris Saint-Germain et notamment en Ligue des champions. Il n’y a qu’à s’attarder sur le 3ème but de l’équipe de Luis Enrique en finale de C1 face à l’Inter (5-0) et le travail effectué par le Portugais de son camp jusqu’à l’autre côté du terrain et une passe décisive pour Désiré Doué.