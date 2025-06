Transfert à 30M€ : Gros danger pour le PSG !

Le PSG n’a pas encore lancé son mercato, mais Luis Campos a bien quelques pistes. Le club de la capitale pourrait bien renforcer son milieu de terrain et Ardon Jashari est dans son viseur. L’international suisse pourrait être transféré pour 30M€, mais, problème, l’AC Milan est annoncé comme étant très proche de lui dernièrement.

Zabarnyi est proche du PSG

Car c’est ce secteur que le club de la capitale voudrait renforcer en priorité, et plus précisément le poste d’axial droit. Luis Enrique et Luis Campos ont identifié le joueur qui répondrait le plus à leur besoin et il se nomme Illya Zabarnyi. Ce dernier évolue du côté de Bournemouth et il serait même déjà d’accord pour signer à Paris. Problème, la formation anglaise se montrerait gourmande en demandant pas moins de 70M€ pour libérer l’Ukrainien. Les négociations se poursuivent donc.