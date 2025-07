Transfert à 30M€ : C’est terminé, l’OM est humilié à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité de l'OM depuis quelques semaines, Igor Paixao semble toutefois encore loin de signer à Marseille. Et pour cause, Feyenoord réclame 30M€ de part fixe pour lâcher son ailier. Et le club d'Eredivisie est persuadé que les Marseillais n'ont pas les moyens de s'offrir le Brésilien qui pourrait filer en Premier League où Leeds serait également très intéressé.

Après le départ de Luis Henrique, l'OM souhaite densifier son secteur offensif, notamment en vue de sa participation à la Ligue des champions. Dans cette optique, un avant-centre est attendu pour concurrencer Amine Gouiri tandis qu'un ailier gauche est également souhaité pour s'imposant comme le pendant de Mason Greenwood. Et à ce poste, Igor Paixao est la priorité.

Feyenoord sceptique face aux capacités de l'OM Cependant, selon les informations de fr12.nl, site spécialisé sur Feyenoord, le club néerlandais réclame 30M€ de base fixe pour lâcher Igor Paixao. Et d'après Voetbal International, du côté de la direction de Feyenoord on est assez serein, considérant que l'OM n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir l'ailier brésilien. Les Marseillais auraient pour le moment transmis deux offres. La premières de 16M€ et la seconde de 23M€ auxquels s'ajoutent 5M€ de bonus.