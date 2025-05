Transfert à 22M€ : Surprise totale à l'OM !

Critiqué avant même ses débuts, Amine Gouiri a répondu de la meilleure des manières sous le maillot de l’OM. Recruté pour 22 M€ en provenance de Rennes, l’international algérien a réalisé une demi-saison canon. Dans L’Équipe, il revient sur son intégration express et son ambition de confirmer en Ligue des champions la saison prochaine.

«Je me suis senti directement bien dans ce club»

Le buteur de l’OM s’est d’ailleurs confié à L’Équipe concernant son arrivée sur la Canebière :

« Non, mais on ne sait jamais. Il y avait beaucoup d'attente. J'ai beaucoup appris à Nice et à Rennes, mais je n'ai pas exploité pleinement mon potentiel. Je savais que je pouvais réaliser de bonnes performances, mais il fallait encore le faire. Tout s'est bien passé dès le début : le contexte, l'accueil des joueurs, des supporters, l'engouement autour du club... Je me suis senti directement bien dans ce club et cette ville. Quelqu’un comme Medhi m'a mis à l'aise, il a été très important dans ces premiers mois. »