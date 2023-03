Transfert à 150M€ au PSG, il lâche une réponse hallucinante

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AC Milan, Rafael Leão aurait alarmé le PSG il y a plusieurs semaines. En effet, le club de la capitale aurait examiné l'idée de recruter l'attaquant des Rossoneri. De son côté, Rafael Leão aurait fixé une condition claire pour son transfert.

Très performant sous les couleurs de l'AC Milan, Rafael Leão aurait séduit le PSG. En effet, le club de la capitale aurait identifié le profil de l'attaquant de 23 ans il y a plusieurs semaines, et ce, en vue d'un transfert en 2023.

Le PSG en pince pour Rafael Leão

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AC Milan, Rafael Leão disposerait d'une clause libératoire fixée à 150M€. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, la note pourrait être d'autant plus salée.

Rafael Leão a fixé une condition au PSG