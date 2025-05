Transfert à 14M€ : Le verdict tombe pour l’OM !

Ismaël Koné, arrivé à l’OM l’été dernier, pourrait rapporter gros au club phocéen. Prêté à Rennes avec une option d’achat fixée à 14 M€, le milieu canadien a donc la possibilité de continuer avec Habib Beye, en Bretagne. Mais cela arrivera-t-il ? Cela ne serait pas si sûr selon les dernières indiscrétions et l'avenir de Koné pourrait donc à nouveau passer par Marseille.

14M€ qui s'envolent

À Rennes, Ismaël Koné a retrouvé le sourire et montrait un visage beaucoup plus convaincant. En 13 rencontres sous les couleurs rennaises, le milieu de terrain a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive. Malgré cela, l'OM ne devrait donc pas recevoir les 14M€ de l'option d'achat de Koné, une belle somme qui aurait pu permettre à Medhi Benatia et Pablo Longoria d'investir dans un mercato marseillais qui s’annonce déjà mouvementé.