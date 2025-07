Transfert à 0€ : L’OM fait un pari très risqué !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour ses premières recrues de l’été, l’OM a notamment profité du marché des joueurs libres. Ça a ainsi été le cas avec Angel Gomes. Arrivé au terme de son contrat avec le LOSC, l’Anglais a rejoindre le club phocéen qui n’a donc pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. Mais voilà que l’OM aurait pris un énorme risque. Explications.

Angel Gomes sera-t-il une réelle plus-value à l’ OM ? Au micro de L’After Foot, Florent Gautreau a fait part de certains doutes concernant l’Anglais, notamment d'un point de vue physique : « Angel Gomes, moi je m’interroge plutôt sur le joueur et ses blessures que l’utilisation ».

« Roberto De Zerbi saura s’en servir »

En revanche, pour ce qui du sportif, Florent Gautreau est plus confiant pour Angel Gomes à l’OM : « Je n’ai pas trop d’inquiétude sur le fait que Gomes est un très bon joueur et que Roberto De Zerbi saura s’en servir. Mais effectivement, on verra pour la suite… »