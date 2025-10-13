Transfert à 0€ : Le PSG va se venger de Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG avait très mal vécu le départ libre de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le deux clubs pourraient bien se disputer une nouvelle signature libre. En effet, Dayot Upamecano sera libre en juin prochain, et les Parisiens et les Madrilènes seraient très chauds à l'idée de recruter l'international français.

Déjà concentré sur les prochains mercatos, le PSG cherchera notamment à anticiper le départ de Marquinhos dont l'avenir à Paris reste incertain compte tenu du fait qu'il a 31 ans et qu'il a tout gagné avec le club de la capitale. Ainsi, malgré l'arrivée d'Illia Zabarnyi, le PSG cherche un autre renfort en défense centrale.

Upamecano entre le PSG et le Real Madrid Dans cette optique, selon les informations de Média Foot, le PSG suivrait de près la situation de Dayot Upamecano. Il faut dire que le contrat du défenseur central du Bayern Munich s'achève en juin prochain, ce qui lui permet de partir libre et même de signer avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager pour la saison prochaine. Et alors que Luis Campos a plusieurs fois affiché sa volonté de franciser l'effectif parisien, le profil de Dayot Upamecano correspond à ce projet.