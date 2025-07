Transfert à 0€ : Il dit non à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après cinq saisons au LOSC, Yusuf Yazıcı n'avait pas prolongé son contrat qui arrivait à échéance l'été dernier. L'international turc avait décidé de rejoindre l'Olympiakos où il sort d'une saison blanche après avoir subi une rupture des ligaments croisés. Mais pas de quoi le démotiver et lui faire regretter d'avoir repoussé les avances de l'OM.

Durant cinq saisons, Yusuf Yazıcı a fait les beaux jours du LOSC. Finalement, l'international turc avait toutefois décidé de ne pas prolonger son bail qui s'achevait en juin 2024. Une situation qui a attiré le regard de nombreux clubs dont l'Olympiacos qui a finalement raflé la mise. Mais Yusuf Yazıcı confirme également les contacts avec l'OM.

Yusuf Yazıcı confirme avoir recalé l'OM... « Oui, c’est vrai. Et j’ai eu beaucoup d’intérêts, de nombreux clubs. Mais vous savez, à cette époque, je ne voulais plus jouer en France parce que je voulais rester associé au LOSC. Je ne voulais pas partager mon nom avec un autre club français, parce que je respecte vraiment le club, ainsi que les fans. Moi, je suis un bébé sur le terrain. Les gens pensent que je ne suis pas émotif, que je suis froid. Le gars sur le terrain, oui, c’est vrai. Mais quand j’aime quelqu’un, j’aime vraiment. Par exemple, j’aime Lille, la ville et aussi les gens. Après les cinq ans là-bas, je ne sais pas, je ne voulais pas jouer avec un maillot différent en France. C’est pourquoi j’ai voulu du changement. Je veux dire, quitter le pays, c’était ce que j’ai ressenti sur le moment. Il y avait Marseille, mais pas que. Même en Italie », lâche-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato.