«Tout est convenu» : Grande annonce dans le feuilleton Zidane !

Thomas Bourseau

Sur la touche depuis un an et demi désormais, Zinedine Zidane préparerait son retour et songerait notamment au Real Madrid où le contrat de Carlo Ancelotti touche à sa fin. Florentino Pérez pourrait lui offrir une prolongation de contrat, mais la sélection brésilienne serait susceptible de sauver le projet de Zidane. Explications.

Zinedine Zidane attend patiemment un feu vert pour reprendre du service. Sans club depuis le mois de mai 2021 et son deuxième départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur, le technicien français semblerait être très emballé par la succession de Carlo Ancelotti à la Casa Blanca. Néanmoins, le président Florentino Pérez pourrait lui jouer un sale tour.

Promis au Brésil, Ancelotti pourrait recevoir une offre du Real Madrid !

Relevo a en effet révélé vendredi soir que Florentino Pérez serait prêt à offrir un contrat à Carlo Ancelotti afin qu’il reste au Real Madrid pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026. De quoi faire douter la Fédération brésilienne de football qui travaille sur la nomination d’Ancelotti en tant que sélectionneur ? Pas vraiment.

Au Brésil, on ne craint pas un échec pour Ancelotti. «Tout a été convenu»