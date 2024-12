«Top niveau», Riolo hallucine de cette star annoncée au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En fin de contrat à Liverpool, Mohamed Salah fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Alors que l'Egyptien a notamment été associé au PSG, cela ne l'empêche pas de réaliser une saison XXL sous le maillot des Reds. En feu, Salah choque tout le monde, à commencer par Daniel Riolo.

C'est finalement à l'été 2025 que le PSG pourrait frapper fort pour oublier Kylian Mbappé. Quelle star pourrait alors débarquer ? Dernièrement, les regards se sont tournés vers Mohamed Salah et pour cause... En fin de contrat à Liverpool, l'Egyptien avait jeté un froid sur son avenir et le PSG pourrait donc le récupérer gratuitement. Recruter Salah serait alors un gros coup et ça ne devrait pas déplaire à Daniel Riolo.

Salah au PSG ? L’accord est imminent, mais Liverpool n’a pas dit son dernier mot... 🔥

➡️ https://t.co/JZ6WyTgHM1 pic.twitter.com/hjo6L4y097 — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

« Incroyable »

Actuellement, Daniel Riolo est complètement épaté par ce qu'il voit de Mohamed Salah. Alors que l'Egyptien flambe à Liverpool, le journaliste RMC a confié pour L'After Foot : « Je ne m’attendais pas à ce niveau-là chez Mo Salah. Je pense qu’il allait s’en aller, que ce qu’on avait vu de lui pendant sa carrière, on ne le reverrait plus. C’est incroyable ».

« Du professionnalisme top niveau »

« Il est dans une année où on s’est demandé s’il allait prolonger, si le club voulait vraiment le prolonger, s’il avait des envies de départ. Ce qui est légitime au vu de son passé, de son âge. Un mec qui est dans une année avec autant de points d’interrogation autour de son nom aligne ces performances là, c’est du professionnalisme top niveau », a-t-il ensuite ajouté sur Mohamed Salah.