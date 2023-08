Thierry Henry associé à Kylian Mbappé ? Sa réponse amusante

Hugo Chirossel

Alors que Sylvain Ripoll a été démis de ses fonctions, Thierry Henry est pressenti pour lui succéder à la tête de l’équipe de France Espoirs. Pour le moment, le champion du monde 1998 est toujours consultant pour Prime Vidéo et il était présent ce dimanche soir à Bollaert pour la rencontre entre le RC Lens et le Stade Rennais. Il a tant bien que mal réussi à esquiver les questions à ce sujet.

Dans un an, lors des Jeux olympiques de Paris 2024, on pourrait voir Thierry Henry entraîner Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG n’a jamais caché son envie de participer à cette compétition et l’ancien attaquant d’Arsenal, quant à lui, est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France Espoirs.

Henry esquive les questions sur son avenir

En attendant confirmation, Thierry Henry était présent à Bollaert ce dimanche soir pour assister à la rencontre entre le RC Lens et le Stade Rennais. En effet, le champion du monde 1998 est, pour le moment du moins, toujours consultant pour Prime Vidéo , diffuseur de la Ligue 1. Mais son partenaire à l’antenne, Thibault Le Rol, a tout de même essayé de lui tirer les vers du nez.

« Pub, pub, envoyez la pub on va se faire arroser »