«T’es un voyou»… Le PSG remet en question sa signature

International français, Mike Maignan fait aujourd’hui le bonheur du Milan AC. Il ne faut toutefois pas oublier que le gardien de 28 ans a été formé au PSG. Ayant fait ses armes au sein du centre de formation du club de la capitale, Maignan aurait toutefois ne jamais pu avoir cette chance. En effet, le Milanais a raconté une anecdote qui aurait pu remettre totalement en question sa carrière…

S’il est difficile pour un jeune joueur de se faire une place au PSG, le club de la capitale n’en reste pas moins l’un des meilleurs centres de formation en France, mais aussi en Europe. En effet, ces dernières années, le PSG a vu passer dans ses équipes de jeunes certains de plus grands noms du football européens actuellement. C’est notamment le cas de Mike Maignan. A défaut d’avoir eu sa chance à Paris, le portier français s’est révélé au LOSC et le voilà au sommet de son art aujourd’hui au Milan AC.

« L’école, c’était un désastre »

Formé donc au PSG, Mike Maignan aurait toutefois pu ne jamais intégrer le centre de formation. La raison ? Ses problèmes scolaires. Echangeant avec le rappeur Ninho sur la chaine Youtube Excellent Sport Nation , Maignan a expliqué : « L’école, c’était un désastre. On était trop matrixé par la rue. Pour ma première année au collège, je suis allé en conseil de discipline. Deuxième année, j’ai frôlé le conseil de discipline. Je ne recevais que des avertissements et des blâmes ».

« J’ai fait un troisième trimestre de fou malade »