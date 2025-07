Surprise, transfert annulé pour le PSG ?

Axel Cornic

Barré au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani semblait avoir trouvé une solution avec son prêt à la Juventus en janvier dernier. Mais aucun accord n’a finalement été trouvé pour son départ définitif et l’attaquant français est désormais revenu au club, où il n’a clairement plus sa place.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du club derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani n’a pas eu le même impact. Pire, il semble être devenu un véritable poids pour le PSG, qui cherche à s’en débarrasser depuis que Luis Enrique a décidé de ne plus compter sur lui. Mais la principale porte de sortie semble se refermer...

Quel avenir pour Kolo Muani ? Lors du dernier mercato hivernal, Kolo Muani a été prêté pour six mois à la Juventus, rencontrant un franc succès. Mais si à Turin on a rapidement évoqué la possibilité de le garder via un transfert ou un nouveau prêt, la situation semble être totalement bloquée. Depuis quelques semaines, les négociations n'avanceraient plus, avec le PSG qui réclamerait une grosse indemnité pour celui qui a tout de même couté 95M€ en 2023. Après avoir disputé le Mondial des clubs avec les Bianconeri, le joueur a d’ailleurs pris quelques vacances et a fait son grand retour à Paris.