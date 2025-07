Kolo Muani - PSG : Une folie annoncée à l'étranger !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG d'ici la fin du mercato estival. Si la Juventus voudrait rapatrier l'attaquant de 26 ans à Turin, d'autres clubs seraient également à l'affût. En effet, Randal Kolo Muani serait également dans le viseur de Newcastle et de Manchester United, qui devraient avoir plus de facilités à répondre aux exigences parisiennes.

Consciente de la situation de Randal Kolo Muani, la Juventus souhaiterait boucler son retour. Toutefois, la Vieille Dame aurait deux adversaires redoutables : Manchester United et Newcastle . D'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato, les deux clubs de Premier League s'intéresseraient à l'attaquant du PSG , et ils devraient passer à l'offensive dans les prochains jours.

PSG : Manchester et Newcastle ont des moyens XXL

Dans la nuit de samedi à dimanche matin, TMW a confirmé la tendance. En effet, le média italien a annoncé que Randal Kolo Muani avait bel et bien la cote en Angleterre, étant dans le viseur de Manchester United et de Newcastle. Malheureusement pour la Juventus, les deux écuries britanniques peuvent répondre plus facilement aux exigences financières du PSG. Malgré tout, la Vieille Dame ne baisserait pas les bras concernant le recrutement de Randal Kolo Muani, ayant déjà eu l'aval du joueur.