OM : Son transfert à peine bouclé, une polémique éclate !

Alexis Brunet

Après de nombreuses saisons à l’OM, Valentin Rongier va quitter le sud de la France cet été pour rejoindre Rennes. Un transfert qui interroge pour celui qui a été formé à Nantes et qui y a passé plusieurs années. De plus, depuis les rumeurs de son arrivée en Bretagne, des anciennes déclarations du milieu de terrain ressortent et cela crée la polémique.

L’OM est en feu sur le mercato. Après avoir déjà accueilli trois renforts cet été, Roberto De Zerbi pourrait voir rapidement débarquer trois nouveaux joueurs. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah seraient très proches de rejoindre le sud de la France. Mais ce n’est pas tout, puisque Marseille pourrait également annoncer quelques départs incessamment sous peu.

Rongier et Merlin vont rejoindre Rennes En parallèle de toutes ces arrivées, l’OM cherche aussi à dégraisser. Selon les informations de L’Équipe et de RMC Sport, le club phocéen serait d’ailleurs en passe d’y arriver, puisque Quentin Merlin et Valentin Rongier devraient s’engager sous peu avec le Stade Rennais. On parle d’un montant total de 22,5M€ pour les deux Français, qui devrait faire du bien aux finances marseillaises.