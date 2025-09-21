Surprise, l’OM bloque un transfert !

En fin de contrat à l'OM, Chancel Mbemba s'est finalement engagé avec le LOSC cet été. Et pourtant, le défenseur central aurait pu signer à Lille bien plus tôt puisque dès l'été dernier Olivier Létang a tenté le coup, mais Pablo Longoria a bloqué ce transfert.
Après une saison blanche à cause d'un conflit avec l'OM, Chancel Mbemba a finalement rejoint le LOSC cet été alors que son contrat avait pris fin à Marseille. Et pourtant, malgré la situation du défenseur congolais à l'OM la saison dernière, Pablo Longoria s'était opposé à son transfert comme le révèle le président lillois Olivier Létang, lors de la présentation de son nouveau joueur.
« Nous voulions que Chancel Mbemba nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM, mais il nous a dit deux fois qu’il ne bougerait pas », révèle le président du LOSC en conférence de presse, avant de poursuivre.
« J’ai toujours aimé cette force qu’il montre sur le terrain. Il y a eu beaucoup d’émotions quand on s’est rencontrés. Quand vous avez un joueur avec ce vécu, privé pendant un an de compétition en club, il y a beaucoup d’émotions », ajoute Olivier Letang.