Surprise, l’OM bloque un transfert !

En fin de contrat à l'OM, Chancel Mbemba s'est finalement engagé avec le LOSC cet été. Et pourtant, le défenseur central aurait pu signer à Lille bien plus tôt puisque dès l'été dernier Olivier Létang a tenté le coup, mais Pablo Longoria a bloqué ce transfert.

Après une saison blanche à cause d'un conflit avec l'OM, Chancel Mbemba a finalement rejoint le LOSC cet été alors que son contrat avait pris fin à Marseille. Et pourtant, malgré la situation du défenseur congolais à l'OM la saison dernière, Pablo Longoria s'était opposé à son transfert comme le révèle le président lillois Olivier Létang, lors de la présentation de son nouveau joueur.

Longoria a bloqué le transfert de Mbemba « Nous voulions que Chancel Mbemba nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM, mais il nous a dit deux fois qu’il ne bougerait pas », révèle le président du LOSC en conférence de presse, avant de poursuivre.