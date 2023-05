Surprise, le remplaçant de Benzema est annoncé en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Karim Benzema à moyen terme est régulièrement source de débats en Espagne. Il faut dire que l'attaquant français devrait quitter le Real Madrid en 2024... date à laquelle le contrat de Kylian Mbappé prend fin au PSG. Par conséquent, il n'en faut pas plus pour faire de l'attaquant du PSG le successeur de Karim Benzema pour les médias espagnols.

L'été 2024 pourrait être synonyme de révolution au Real Madrid. Et pour cause, le contrat de plusieurs cadres arrivent à échéances à l'image de celui de Karim Benzema. L'attaquant français devrait d'ailleurs partir à cette date-là ce qui poussera le club merengue à se mettre en quête de son successeur. L'arrivée du jeune Brésilien Endrick est déjà actée, mais ce ne sera pas suffisant. Par conséquent, les noms d'Erling Haaland et surtout de Kylian Mbappé vont revenir avec insistance comme l'explique Jorge Cascón.

PSG : Benzema recale Mbappé, la folle annonce https://t.co/z7Ummsej4E pic.twitter.com/ENdEYg2tgi — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

La date du départ de Benzema est annoncé

« Il est temps de trouver un remplaçant de premier ordre au poste de "9", parce que vous avez besoin d'un joueur de banc depuis quelques années ou même plus. Mais nous constatons déjà qu'il s'agit presque d'un titulaire, car la baisse de performance de Benzema a été très importante. Madrid a Haaland et Mbappé comme grandes références à ce poste », assure le journaliste espagnol dans un live Twitch organisé par Bernabeu Digital .

«Mbappé sera le remplaçant de Benzema»