Surprise, il recale le PSG pour rejoindre un autre club de Ligue 1

Fort de 10 recrues lors de cette période de mercato estival, le PSG serait toujours à la recherche de renforts. En ce sens, les dirigeants parisiens se seraient intéressés à Nemanja Matic, à qui il ne reste qu’une année de contrat avec l’AS Rome. Mais l’international serbe aurait finalement préféré rejoindre le Stade Rennais.

Samedi, le PSG a annoncé l’arrivée de sa dixième recrue de l’été. Ousmane Dembélé s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le club de la capitale, en provenance du FC Barcelone. D’autres joueurs pourraient eux aussi rejoindre le PSG d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, les dirigeants parisiens auraient tenté de s’attacher les services de Nemanja Matic.

EXCLU - Mercato - PSG : C’est terminé pour Bernardo Silva ! https://t.co/mxCmGJSXve pic.twitter.com/H0Px1SASMF — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Le PSG a essayé d’attirer Matic

Comme indiqué par Ouest-France et confirmé par Foot Mercato ce dimanche, le Paris Saint-Germain aurait bel et bien essayé de recruter l’international serbe âgé de 35 ans, à qui il reste un an de contrat avec l'AS Rome. Mais ce dernier aurait finalement refusé, préférant s’engager avec le Stade Rennais, un dossier qui serait proche d’être conclu. D’après FM , le club breton va débourser 2,5M€ pour s’offrir Nemanja Matic, qui devrait parapher un contrat de deux ans.

Matic devrait s’engager avec le Stade Rennais