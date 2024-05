Succession de Mbappé : Luis Enrique prépare une surprise au PSG ?

Axel Cornic

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé pousse le Paris saint-Germain à agir sur le mercato et deux dossiers très chauds pourraient bien se décider, du côté de l’Italie. Le président Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait en effet boucler les arrivées de Victor Osimhen et de Khvicha Kvaratskhelia, mais tout devrait dépendre des choix de Luis Enrique.

Ce n’est pas une, mais deux stars qui pourraient débarquer au PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Ça semble être en tout cas la volonté de Nasser Al-Khelaïfi, qui à en croire La Gazzetta dello Sport aurait décidé de prendre les choses en main pour le transfert de Victor Osimhen, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com est une piste de longue date du club parisien.

Un PSG à la sauce napolitaine

Tout récemment, une autre piste semble avoir été activée par le président du PSG, qui souhaiterait faire d’une pierre deux coups et recruter également son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Cela pourrait toutefois lui coûter très cher, puisque Osimhen a une clause de départ entre 120 et 130M€ et le Géorgien devrait au moins coûter autant, si ce n’est plus.

Faux 9 ou vrai 9 ?