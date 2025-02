Succession de Mbappé : Le PSG a touché le jackpot !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parti libre du côté du Real Madrid en juin dernier, Kylian Mbappé était censé laisser un grand vide dans l’attaque du PSG. Mais après un début de saison où la réussite n’a pas souris aux Parisiens, les hommes de Luis Enrique s’en sortent désormais très bien sans l’attaquant du Real Madrid, même si l’après-Mbappé aura été coûteux à Paris.

Le PSG doit désormais composer sans Kylian Mbappé. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, l’attaquant français s’est envolé pour le Real Madrid en juin dernier. Si certains estimaient qu’afin de remplacer le numéro 7, la direction parisienne devait recruter un autre joueur de son calibre, Luis Enrique et Luis Campos ont fait le pari de tout miser sur le collectif.

Le PSG a bien géré l’après-Mbappé

Pour le moment, force est de constater que le pari des deux hommes a fonctionné. Si en début de saison, l’inefficacité du PSG notamment en Ligue des Champions a été pointée du doigt, les Parisiens ont relevé la tête. Avec une très belle série de victoires en 2025, Paris s’affirme comme une redoutable équipe européenne.

Un nouveau projet possible grâce aux finances hors-norme de QSI ?

Cependant, et comme le précise le Parisien ce samedi, la reconstruction du PSG a eu un coût. Pour le quotidien, si le PSG développe désormais une politique « anti-stars » et cherche à faire progresser des jeunes joueurs, cela est aussi possible car le club français dispose de finances hors-norme. Bien installé dans le marché des jeunes talents, Paris est en capacité de mettre le jackpot sur de très jeunes joueurs, mais aussi de leur proposer de gros salaires...