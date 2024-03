Succession de Mbappé : Le père d’une star lâche une bombe, la vérité éclate pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, ce qui pousse le PSG à tenter de trouver son remplaçant. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent à l'image de celui de Luis Diaz. Cependant, l'ailier de Liverpool semble heureux chez les Reds, et malgré les propos de son père, aucun départ ne se dessine.

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide au PSG qu'il va falloir compenser. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées à l'image de celle menant à Luis Diaz qui a circulé ces derniers jours. Cependant, comme révélé par le10sport.com, il s'agit essentiellement d'une piste d'Antero Henrique qui agit toujours en coulisses, sans bien que l'on sache s'il reste influent au PSG. Toujours est-il que l'ailier colombien n'est pas une piste de Luis Campos. Cela n'a pas empêché son père de mettre le feu en Angleterre avec ses propos.

Le père de Luis Diaz ouvre la porte à l'Espagne

« Il n'y a jamais eu rien de sérieux avec le Real Madrid ou l'Atlético. Liverpool a toujours été plus déterminé et plus concret pour signer Luis. Nous n’avons pas encore perdu espoir… Luis joue bien et les clubs espagnols sont toujours actifs sur le marché », assure Mané Diaz, le père du joueur de Liverpool, au micro de la Cadena SER . Des propos qui font évidemment parler en Angleterre, mais Fabrizio Romano met les choses au clair.

«Diaz est heureux à Liverpool»