Succession de Mbappé : La folie à plus de 200M€ du PSG

En cet été 2024, le PSG a donc perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Pour le remplacer, le club de la capitale n’aura finalement recruté aucune star lors du mercato estival. Ce ne serait toutefois pas faute d’avoir essayé. Et à Paris, on était visiblement prêt à faire des folies pour recruter… Lamine Yamal. Il a même été question de propositions à hauteur de 250M€ pour le crack du FC Barcelone.

A 17 ans, Lamine Yamal est le nouveau phénomène du football mondial. Un crack qui fait le bonheur du FC Barcelone et qui aurait tapé dans l’oeil du PSG. C’est ainsi que le club de la capitale aurait tenté de s’offrir l’Espagnol au cours des derniers mois, allant jusqu’à proposer des sommes folles pour cela. Président du Barça, Joan Laporta a notamment fait savoir au cours des derniers mois pour Barça One et Marca concernant Lamine Yamal : « Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non. C'est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine ? Eh bien, cela n'est pas reflété dans la valeur comptable », « Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, pour 200 millions d'euros, et nous avons refusé. Parce que nous avons confiance en lui, parce qu'il est l'avenir de l’équipe ». Conseiller de Laporta, Enric Masip avait lui confirmé en sous-entendant pour El Chiringuito que ces propositions venaient… du PSG : « Le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée. Nous l’avons même jamais envisagée. D’où elle venait, de France ou d'Angleterre ? De France ».

« Bien sûr, j'aime Lamine Yamal »

Le PSG était donc prêt à faire des folies pour Lamine Yamal afin de remplacer Kylian Mbappé. Au sein du club de la capitale, on est tombé sous le charme du prodige blaugrana. Ce n’est pas Luis Campos qui dira le contraire. « Si tous les joueurs qui sont apparus dans la presse liés au PSG étaient là, nous aurions cinq étoiles par poste. Bien sûr, j'aime Lamine Yamal, mais aussi Dembelé, Kang In Lee, Asensio... Des joueurs fantastiques d'une énorme qualité. Dire que Yamal n'est pas un grand joueur serait une énorme erreur de ma part, c'est un excellent. footballeur et je suis très heureux de le voir jouer à son niveau. Mais le PSG est très content des joueurs qu'il a à ces postes », confiait le conseiller sportif du PSG lors du Thinking Football Summit.

« Le PSG, en interne, a pensé à présenter une offre record pour Lamine Yamal »

Fabrizio Romano avait lui fait savoir sur sa chaine Youtube concernant l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal : « C’était avant le début du mercato, entre avril et mai. Ce que je peux dire et confirmer, c’est que le PSG, la saison dernière, quand il a compris que Mbappé allait partir pour le Real Madrid, a réellement pensé à faire une offre record pour Lamine Yamal. Donc plus de 200M€. Ils n’ont jamais envoyé cette proposition. Il n’y a pas eu d’offre officielle, ni même de négociation car le FC Barcelone et le joueur ne voulaient parler à aucun club. Mais le PSG, en interne, a pensé à présenter une offre record pour Lamine Yamal, plus de 200M€. Ça n’est pas arrivé car Lamine Yamal est très heureux à Barcelone. Pour le Barça, Yamal est crucial dans le projet, la face de ce nouveau projet. Il n’y avait aucune chance, mais la réalité est que le PSG voulait vraiment attaquer et essayer ».