Succession de Gasset : Un coach de Ligue 1 a répondu à l’OM !

Axel Cornic

Avec Jean-Louis Gasset qui a annoncé son départ, l’Olympique de Marseille doit trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Selon nos informations la grande priorité est Paulo Fo,nseca du LOSC, mais les médias italiens l’annoncent tout proche de l’AC Milan, avec un contrat de deux ans plus un supplémentaire en option qui l’attendrait dans le nord de l’Italie.

La saison ne s’est pas terminée de la meilleure des façons pour l’OM, qui doit d’ailleurs gérer un dossier délicat. Il n’y a en effet plus d’entraîneur sur le banc et pour le moment, Pablo Longoria ne semble pas proche de trouver la solution…

Mercato : L'offre de l'OM pour Paulo Fonseca dévoilée https://t.co/SWlhtraJn7 pic.twitter.com/a0lQJaSmyq — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Fonseca aurait déjà dit non à l’OM

Le président marseillais aurait même déjà essuyé un refus ! D’après les informations de Mediaset , l’OM aurait été contacté par Paulo Fonseca tout récemment et la réponse n’est pas vraiment celle attendue par Longoria, puisqu’il aurait refusé l’offre phocéenne. Le technicien portugais, qui était la grande priorité comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, devrait en effet retrouver la Serie A où il a déjà travaillé par le passé avec l’AS Roma.

Direction l’AC Milan ?