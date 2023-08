Stupeur au PSG, ce buteur refuse une première offre

Hugo Chirossel

Si le PSG essaye toujours de recruter Randal Kolo Muani, un autre dossier est actuellement discuté avec l’Eintracht Francfort. Arrivé l’été dernier à Paris, Hugo Ekitike n’entre déjà plus dans les plans du club de la capitale et pourrait faire le chemin inverse vers la Bundesliga. Sauf que le club allemand ne répond pas encore à ses exigences.

La fermeture du marché des transferts approche à grands pas, mais le PSG a encore plusieurs dossiers à boucler d’ici là. Randal Kolo Muani est toujours espéré et les négociations se poursuivent avec l’Eintracht Francfort concernant l’international français.

Ekitike pourrait atterrir à Francfort

Si Randal Kolo Muani pourrait porter le maillot parisien cette saison, cela ne devrait pas être le cas d’Hugo Ekitike. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant âgé 21 ans et arrivé il y a seulement un an en provenance du Stade de Reims n’entre plus dans les plans du PSG. Et justement, l’Eintracht Francfort est prêt à l’accueillir.

Une première proposition de contrat rejetée