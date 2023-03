Son départ est annoncé, il vise un record avec le PSG

Axel Cornic

Au club depuis 2012, Marco Verratti est devenu un incontournable du Paris Saint-Germain. Pourtant, son aventure parisienne pourrait bien se termine à la fin de la saison, puisqu’il ne serait plus si indiscutable après le nouvel échec en Ligue des Champions. L’Italien souhaiterait tout de même entrer dans l’histoire du PSG avant de tirer sa révérence...

Méconnu à son arrivée, Marco Verratti s’est fait connaitre au monde sous les couleurs du PSG, qui est seulement le deuxième club de sa carrière. Une situation assez cocasse, puisque le milieu n’a jamais disputé le moindre match de Serie A avant de poser ses valises au PSG, ce qui est souvent pointé du doigt en Italie.

Le vent du changement souffle sur le PSG

De plus en plus de sources parlent d’un possible départ de Verratti lors du prochain mercato, avec la volonté du PSG de faire table rase du passé pour construire un nouveau projet sous la direction de Luis Campos. Le milieu de 30 ans pourrait être une des victimes de ce grand ménage, même s’il garde énormément de soutiens au sein du club.

Verratti veut entrer dans l’histoire