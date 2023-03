Son calvaire n’en finit plus, le PSG peut s’estimer heureux

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Parti du PSG l’été dernier pour faire son retour à l’Athletic Bilbao, Ander Herrera vit une saison plus que galère. L’international espagnol s’est déjà blessé à cinq reprises, de quoi inquiéter. Ernesto Valverde, l’entraîneur du club basque, s’est confié sur la situation de son milieu de terrain.

L’été dernier, comme beaucoup de joueurs, Ander Herrera a quitté le PSG. L’international espagnol n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier, Luis Campos lui a donc conseillé de se trouver une porte de sortie. Ander Herrera a fait son retour à l’Athletic Bilbao, il a même été libéré de son contrat par le PSG cet hiver pour s’engager définitivement avec le club basque. Et Paris doit savourer vu sa situation en Espagne…

Ander Herrera enchaîne les blessures

Blessé à cinq reprises depuis son retour à l’Athletic Bilbao, Ander Herrera est dans le dur. « Je vais être honnête. Je sais qu'il s'est passé quelque chose sur les réseaux sociaux et ils ont essayé de me l'expliquer, mais je leur ai dit que je ne voulais pas qu'ils me l'expliquent car je ne m'intéresse à rien d'autre que ce qui se passe ici (à Lezama). Je ne sais rien » , a expliqué Ernesto Valverde, le coach de Bilbao, dans des propos relayés par AS .

«Cela peut les affecter»